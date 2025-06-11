شرطة لوس أنجلوس تعلن عمليات توقيف مع تحدي المحتجين حظر التجوال

أعلنت شرطة لوس أنجلوس في وقت متأخر الثلاثاء عن "عمليات توقيف واسعة" جارية وسط المدينة حيث تجمّع أشخاص رغم دخول حظر ليلي للتجوال حيز التنفيذ بعد أيام من الاحتجاجات.



وقالت شرطة لوس أنجليس على "إكس": "تواصل مجموعات عدة التجمّع في الشارع الأول بين سبرينغ وألاميدا. يتم التعامل مع هذه المجموعات وتُنفّذ عمليات توقيف واسعة. هناك حظر تجوال مفروض".

