روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من الأراضي الإيرانية لمساعدة الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق.