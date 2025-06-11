ماسك يعرب عن أسفه لبعض انتقاداته لترامب: "تجاوزت الحدود"

أعرب إيلون ماسك الذي كان مستشارا لدونالد ترامب عن أسفه لبعض الانتقادات الأخيرة التي وجّهها للرئيس الأميركي في إطار السجال العلني بينهما الأسبوع الماضي.



وكتب ماسك على منصة "إكس": "أشعر بالأسف على بعض منشوراتي المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تجاوزت الحدود".