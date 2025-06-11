طهران تهدد بضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع عسكري

أعلن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أنه إذا فشلت المفاوضات النووية واندلع صراع مع الولايات المتحدة فإن إيران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة، وذلك قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.