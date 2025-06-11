ثلاثة قتلى على الأقل و10 جرحى في حريق بمجمع بتروكيماويات في إيران

ادى حريق اندلع في مجمع بتروكيماويات في جنوب إيران إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء من دون تحديد السبب حتى الآن.



وأفاد التلفزيون الذي بثّ لقطات مباشرة لدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران، بأنه "نظرا لحجم الحادث، قد يرتفع عدد القتلى".