الصين تتحدث عن "تقدّم" في المحادثات التجارية مع واشنطن

شدد نائب رئيس وزراء الصين وكبير مفاوضيها التجاريين هي ليفينغ على حاجة بكين وواشنطن إلى تعزيز التعاون وخفض "سوء التفاهم" في أي حوار مستقبلي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.



وقال بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الرسمية "سي سي تي في": "كخطوة تالية، يتعين على الطرفين.. مواصلة تحسين التوافق والتخفيف من سوء التفاهم وتعزيز التعاون"، مضيفا أن الطرفين حققا "تقدما جديدا" في المحادثات التجارية الأخيرة في لندن.