اردوغان: تركيا تصدر 48 طائرة مقاتلة إلى اندونيسيا

أبرمت أنقرة اتفاقا لتصدير 48 طائرة مقاتلة تركية الصنع إلى إندونيسيا، وفق ما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقال الرئيس التركي على إكس: "في إطار الاتفاق المبرم مع البلد الصديق والشقيق إندونيسيا، سيتم إنتاج 48 طائرة مقاتلة من طراز قآن في تركيا وتصديرها إلى إندونيسيا".