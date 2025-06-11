أوكرانيا تعلن استعادة 1212 من جثامين جنودها القتلى في روسيا

أعلنت أوكرانيا استعادة 1212 جثة لجنودها الذين قتلوا خلال حربها مع روسيا، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات.



وقالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الملف في بيان: "تمت اعادة جثامين 1212 جنديا سقطوا في الميدان إلى أوكرانيا"، مشيرة الى أن "المحققين" وأطباء شرعيين "سيحددون هوية القتلى في أقرب وقت ممكن".