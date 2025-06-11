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ترامب: ثقتي قلت في إبرام إتفاق مع إيران
أخبار دولية
2025-06-11 | 06:22
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ترامب: ثقتي قلت في إبرام إتفاق مع إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أذيعت اليوم الأربعاء أن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.
وردًا على سؤال في بودكاست (بود فورس وان) يوم الاثنين عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب: "لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك".
أخبار دولية
إبرام
إتفاق
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