المعارضة الإسرائيلية تتقدم باقتراح قانون لحل البرلمان

أعلن قادة المعارضة في إسرائيل أنهم تقدموا باقتراح قانون لحل البرلمان سيمهد الطريق حال إقراره أمام انتخابات مبكرة.



وقال زعماء أحزاب المعارضة إنهم "قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست اليوم على التصويت. واتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب" في المعارضة.



وهدد حزبا شاس و"يهودية التوراة الموحدة" بالانضمام إلى تحرك المعارضة بسبب معارضتهما قانون التجنيد الذي يهدف إلى إلغاء اعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.

وفي حال أقر اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة عامة الأربعاء، سيحتاج إلى إقرار في ثلاث قراءات أخرى ليعتمد نهائيا.