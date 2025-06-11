زلزال بقوة 5,9 درجات يهز تايوان

ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات تايوان الأربعاء بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء فيما أشار صحافيو وكالة فرانس برس إلى اهتزاز أبنية في العاصمة تايبيه.وضرب الزلزال على عمق 31 كيلومترا تقريبا قبالة سواحل تايوان الشرقية على مسافة 71 كيلومترا جنوب مدينة هوالين بحسب المعهد الأميركي. وأكدت السلطات التايوانية عدم ورود تقارير حول وقوع أضرار أو إصابات على الفور.