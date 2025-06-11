ترامب يقول إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن المعادن النادرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين بعد يومين من المحادثات في لندن، قائلا إن الصين ستصدر المعادن النادرة بشكل منتظم إلى أكبر اقتصاد في العالم.



وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وما زال يحتاج إلى الموافقة النهائية من الرئيس شي ومني"، مضيفا أن العلاقة بين البلدين "ممتازة".

