الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تعلن تعديل ساعات عبور السيارات العامة في المنافذ الحدودية مع لبنان

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أنه استجابةً لمطالب المسافرين والسائقين بشأن تمديد ساعات السماح بمرور السيارات العامة عبر المنافذ الحدودية مع لبنان، تم عقد جلسات تنسيقية مشتركة مع الجانب اللبناني، جرى في خلالها الاتفاق على تعديل أوقات العبور بما يواكب حركة المسافرين ويلبّي احتياجات النقل بشكل أفضل.



ولفتت في بيان، الى أنه تقرر تعديل ساعات عبور السيارات العامة في جميع المنافذ الحدودية مع لبنان (جديدة يابوس - جوسية - العريضة)، لتصبح من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً يومياً.



واشار الى أن ساعات عبور السيارات الخاصة تبقى كما هي، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.



وأوضخ أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص المستمر على تسهيل حركة التنقل عبر المنافذ، وضمان انسيابية حركة المسافرين، مع المحافظة على أعلى درجات التنظيم والسلامة.