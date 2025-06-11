كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة

أعلن رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته ألبين كورتي، موافقة بلاده "على طلب واشنطن" قبول ما يصل إلى 50 مواطنا من دول ثالثة طردوا من الولايات المتحدة.وأعرب كورتي على فيسبوك عن امتنان كوسوفو للولايات المتحدة "على دعمها وتعاونها".وأضاف أن الاتفاق مدته عام واحد، وأن من سيرسلون إلى كوسوفو، إحدى أفقر دول أوروبا، سيتم اختيارهم "من قائمة تقترحها" الولايات المتحدة.ويأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا ضد سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.