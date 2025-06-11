مصر تؤكد أن دخول الأجانب الى المنطقة الحدودية مع غزة يتطلب "موافقات مسبقة"

أكدت مصر أهمية الضغط على إسرائيل لانهاء الحصار على غزة، لكنها شددت على أن أي زيارات لوفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع يجب أن تقترن بالحصول على "موافقات مسبقة".



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات"، معربة عن تأييدها الضغط على إسرائيل لانهاء الحصار على القطاع.



وأتى موقف القاهرة في ظل توجه قافلة "الصمود" التي تضم مئات النشطاء، برا من ليبيا نحو الحدود المصرية، سعيا للوصول الى القطاع بهدف "كسر الحصار الاسرائيلي".