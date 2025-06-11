مسؤول: بإمكان أسر العسكريين الأميركيين بالبحرين المغادرة بسبب التوتر الإقليمي

أعلن مسؤول أميركي لرويترز، أن الجيش الأميركي سيسمح لعائلات العسكريين الأميركيين في البحرين بمغادرة المملكة مؤقتا بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.

