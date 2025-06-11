وسائل إعلام إسرائيلية: انتشال جثة الرهينة يائير ياكوف من قطاع غزة

ماسك يعرب عن أسفه لبعض انتقاداته لترامب: "تجاوزت الحدود"

ماسك يعرب عن أسفه لبعض انتقاداته لترامب: "تجاوزت الحدود"

روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران