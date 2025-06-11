واشنطن تبدي انفتاحا على تمديد تعليق الرسوم الجمركية "المتبادلة"

طرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إمكان تمديد تعليق التعرفات الجمركية "المتبادلة" إذا أجريت مفاوضات "بحسن نية"، مع اقتراب الموعد النهائي الذي ستواجه فيه عشرات البلدان رسوما جمركية أعلى.وقال بيسنت أمام الكونغرس: "الأمر متروك للرئيس ترامب، لكنني أعتقد أنه إذا كان هناك جهة تفاوض بحسن نية، فسيكون التمديد ممكنا".وأوضح وزير الخزانة الأميركي أيضا أنه يدرس السعي لإبرام "اتفاقات إقليمية" مع "الدول الصغيرة".