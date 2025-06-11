قائد القيادة المركزية الأميركية يرجئ شهادته بالكونغرس بسبب التوتر في الشرق الأوسط

أعلن مسؤولان أميركيان، أن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل "إريك" كوريلا أرجأ شهادته أمام المشرعين الأميركيين التي كان من المقرر أن يدلي بها غدا الخميس بسبب التوتر في الشرق الأوسط.



وكان من المقرر أن يدلي كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ غدا.

