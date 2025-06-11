تحسبات لضربة إسرائيلية محتملة على البرنامج النوويّ الإيرانيّ

أكّدت صحيفة واشنطن بوست أنّ الولايات المتحدة في حالة تأهّب قصوى تحسبًا لضربة إسرائيلية محتملة على البرنامج النوويّ الإيرانيّ.



وأمرت وزارة الخارجية الأميركية السفارات الموجودة على مسافة قريبة من الأصول الإيرانية بعقد لجان عمل طارئة وإرسال برقيات إلى واشنطن للتخفيف من المخاطر.



وأصدر وزير الخارجية ماركو روبيو، أمرًا بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من العراق.



وأعرب أحد كبار الدبلوماسيين في المنطقة عن اعتقاده بأنّ الأمر أكثر خطورة من أيّ وقت مضى.