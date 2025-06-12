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فانس: لا أعرف ما إذا كانت إيران ترغب في امتلاك سلاح نوويّ

أكّد نائب الرئيس الأميركيّ جيه. دي فانس عدم معرفته ما إذا كانت إيران ترغب في امتلاك سلاح نوويّ، وسط تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النوويّ للجمهورية الإسلامية.