ترامب: نخرج موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب الخطر المحتمل

تنقل إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، موظفين أميركيين من الشرق الأوسط، وفق ما أكّد الرئيس.



وقال ترامب: "لأنه قد يكون مكانًا خطرًا في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران".



وشدّد على أنّ الجمهورية الإسلامية "لا يمكنها امتلاك سلاح نوويّ".