مجلس الشيوخ الأميركيّ أفشل قرارين يعرقلان مبيعات عسكرية لقطر والإمارات

أفشل مجلس الشيوخ الأميركيّ قرارين كان من شأنهما أن يعرقلا مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار لحكومتي قطر والإمارات.



وصوّت المجلس بغالبية 56 صوتًا مقابل 39 صوتًا ضد النظر في تشريع كان من شأنه أن يعرقل بيع طائرات مسيرة مسلحة ومعدات مرتبطة بها إلى قطر بقيمة 1.9 مليار دولار.



وقد جاء التصويت إلى حد كبير على أساس حزبيّ، إذ عارض الجمهوريون المحاولات الرامية لوقف عملية البيع فيما أيدها معظم الديمقراطيين.



وصوّت المجلس المؤلف من 100 عضو في وقت لاحق بنفس الهامش 56 مقابل 39 صوتًا ضد محاولة لعرقلة بيع طائرات هليكوبتر ومعدات أخرى للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار.