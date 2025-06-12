مؤسسة غزة الإنسانية اتهمت مسلحين بمهاجمة حافلة تقل فلسطينيين

اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمهاجمة حافلة تقل فلسطينيين يعملون مع المؤسسة.



وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة آخرين.

وقالت المؤسسة: "هذه الليلة، قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غزة، تعرّضت حافلة تقلّ أكثر من عشرين عضوًا من فريق مؤسسة غزة الإنسانية لهجوم وحشي من قبل حركة "حماس".



وأضافت: "ما زلنا نجمع الحقائق، لكن ما نعرفه مُفجع: هناك ما لا يقلّ عن خمسة قتلى، وإصابات متعدّدة، ومخاوف من أن يكون بعض أعضاء فريقنا قد أُخذوا رهائن".