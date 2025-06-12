أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركيّ: ويتكوف سيلتقي عراقجي

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركيّ القول إنّ المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي بوزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، في مسقط الأحد، لمناقشة الرد الإيرانيّ على المقترح الأميركيّ الأحدث.