إسرائيل تطالب مصر بمنع وصول ناشطين متّجهين برًا نحو غزة

طالبت إسرائيل السلطات المصرية بمنع مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع المحاصر.



وأكّدت القاهرة أنّ دخول الأجانب إلى منطقة الحدود يتطلب تقديم طلبات والحصول على "موافقات مسبقة".



وأعرب وزير الدفاع الاسرائيليّ يسرائيل كاتس، عن توقعه من السلطات المِصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية.



كما أعرب عن توقعه بأن تمنع مِصر القيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة.



وشددت وزارة الخارجية المصرية على أنّ أي زيارات لوفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع يجب أن تقترن بالحصول على "موافقات مسبقة".



وقالت: "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة... تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".



وأيّدت "الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع".



وأكّدت أنّ "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب علي غزة، وهي التقدم بطلب رسميّ للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية".