روبيو: الولايات المتحدة تدعم تطلعات الروس إلى مستقبل أكثر إشراقًا

تدعم الولايات المتحدة تطلعات الروس إلى مستقبل أكثر إشراقًا، وفق ما أكّد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو.



وأكّد الرغبة في المشاركة البناءة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب مع أوكرانيا.



ويصادف الاحتفال بيوم روسيا ذكرى إعلان سيادة البلاد في 1990، أي قبل أكثر من عام من انهيار الاتحاد السوفيتيّ.



وقال روبيو في بيان منشور على الموقع الإلكترونيّ لوزارة الخارجية الأميركية: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الروسي في وقت يواصل فيه تطلعاته لمستقبل أكثر إشراقًا".



وأضاف: "ننتهز هذه الفرصة لنؤكد من جديد رغبة الولايات المتحدة في المشاركة البناءة مع روسيا الاتحادية لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".