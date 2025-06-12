مسقط تستضيف المحادثات الأميركية-الإيرانية الأحد

أكد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي أن المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستجري الأحد في مسقط.



وقال في منشور على منصة إكس: "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط يوم الأحد".