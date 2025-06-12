وزارة الخارجية الصينية: بكين ستحترم دائمًا التزاماتها

أكّدت وزارة الخارجية الصينية أنّ بكين ستحترم دائمًا التزاماتها، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، إنّ الاتفاق التجاريّ مع بكين "تم".



وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحافيّ دوريّ عن أنّ الوزارة تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين.