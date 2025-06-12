الجيش الأوكرانيّ قصف مصنعًا في موسكو

قصف الجيش الأوكرانيّ مصنع ريزونيت للإلكترونيات في منطقة موسكو الروسية الليلة الماضية.وأكّد الجيش أنّه سجل انفجارات في المصنع الذي ينتج الإلكترونيات المستخدمة على نطاق واسع في إنتاج الأسلحة والمعدات عالية التقنية.