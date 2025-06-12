مسؤول إيراني لرويترز: دولة "صديقة" حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة

أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.



وكشف أن دولة "صديقة" في المنطقة حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة.



ورأى المسؤول أن التوتر المتصاعد يهدف إلى "التأثير على طهران لتغيير موقفها بشأن حقوقها النووية" خلال المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة يوم الأحد في عُمان.