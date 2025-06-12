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السفارة الأميركية في بغداد تنصح المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى العراق

نصحت السفارة الأميركية في بغداد مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى العراق.



وقال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إنه يجري نقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط.