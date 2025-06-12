الجيش الإسرائيليّ اعتقل عناصر من "حماس" في ريف دمشق

انقطاع الاتصالات في غزة بعد استهداف خط ألياف ضوئية

انقطاع الاتصالات في غزة بعد استهداف خط ألياف ضوئية

السفارة الأميركية في بغداد تنصح المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى العراق