السجن 37 شهرًا لمحلّل سابق في "سي آي إيه" سرّب وثائق في شأن ضربة إسرائيلية

قضت محكمة أميركية بالسجن 37 شهرًا لمحلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) سرّب وثائق استخباراتية أميركية بالغة السرية في شأن خطط عسكرية إسرائيلية لشن ضربة على إيران، حسبما أعلنت وزارة العدل الأميركية.



وكان مكتب التحقيقات الفدراليّ (إف بي آي) اعتقل آصف رحمن (34 عامًا) الذي عمل لدى سي آي إيه منذ 2016 وكان يحمل تصريحًا أمنيًا عالي المستوى، في كمبوديا في تشرين الثاني.



وفي كانون الثاني أقرّ رحمن أمام محكمة فدرالية في فيرجينيا بالذنب بتهمتين تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطنيّ ونقلها.



وكان يواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.