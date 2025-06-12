الولايات المتحدة فرضت قيودًا على حركة موظفي الحكومة وأفراد عائلاتهم خارج تل أبيب

فرضت الولايات المتحدة قيودًا على حركة موظفي الحكومة وأفراد عائلاتهم خارج منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر بسبب التوتر الإقليميّ المتزايد، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل.