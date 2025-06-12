الخطوط الهندية: رحلة متجهة من أحمد أباد إلى لندن غاتويك تعرضت لـ"حادث"

أعلنت الخطوط الجوية الهندية تعرّض إحدى طائراتها المتوجهة من مدينة أحمد أباد الهندية إلى لندن غاتويك إلى "حادث".



وأفاد متحدث باسم "إير إنديا" على إكس بأن "الرحلة أيه آي171 من أحمد أباد إلى لندن غاتويك تعرّضت لحادث اليوم"، قائلا: "نتحقق من التفاصيل وسنشارك أي معلومات جديدة في أسرع وقت".



وتستخدم الرحلة "أيه آي171" طائرة "بوينغ 787-8 دريملاينر" التي تتسع لأكثر من مئتي راكب.



وأفاد مسؤولون في جهاز الإطفاء فرانس برس بأن طائرة تحطمت من دون تقديم تفاصيل إضافية فيما شاهد مراسل فرانس برس أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من مطار المدينة.