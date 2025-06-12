رحلة للخطوط الهندية تحطمت في أحمد أباد

أكّد مسؤولون في مطار أحمد أباد وجود 200 راكب في رحلة الخطوط الهندية 171 التي تحطّمت في المدينة الهندية وكانت متوجهة إلى لندن الخميس.



وأفاد مسؤول في مطار أحمد أباد لفرانس برس "بأنّه كان هناك أكثر من 200 راكب في الطائرة".



وتستخدم الرحلة "إيه آي171" طائرة " بوينغ 787-8 دريملاينر" التي تتسع لأكثر من مئتي راكب.