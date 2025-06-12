إيران تطلق مناورات عسكرية تركز على "تحركات العدو"

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مناورات عسكرية تركز على "تحركات العدو" قبل موعدها المزمع، وذلك مع إجلاء واشنطن لبعض موظفيها من المنطقة وسط تصاعد التوتر.