السفارة الأميركية بالبحرين: العمل مستمر كالمعتاد

نفت السفارة الأميركية في البحرين صحة التقارير التي تزعم تغييرا في وضعها، مؤكدة أن طاقم العمل والعمليات لا يزالان من دون تغيير وأن الأنشطة مستمرة كالمعتاد.



وجاء هذا البيان بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الموظفين الأميركيين من الشرق الأوسط.