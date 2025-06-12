السويد: التجويع الإسرائيليّ لغزة جريمة حرب

أكّدت وزيرة خارجية السويد أنّ رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة واستهدافها مواقع لتوزيع المساعدات يتسببان في تجويع المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب.



وقالت الوزيرة ماريا مالمر ستينرغارد في مؤتمر صحافيّ إنّ "استخدام تجويع المدنيين أداة من أدوات الحرب، جريمة حرب. ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها سلاحًا".



ولفتت إلى وجود "مؤشرات قوية حاليا على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنسانيّ الدوليّ".



وشددت على "أهمية وصول الغذاء والماء والأدوية بسرعة إلى السكان المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية تمامًا".