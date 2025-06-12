الصين تعين موفدا جديدا مكلفا إنهاء حرب أوكرانيا

أعلنت الصين تعيين موفد جديد مكلف القيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، بأن سان لينجيانغ، السفير الصيني السابق لدى بولندا، عُيّن ممثلا خاصا للشؤون الأوراسية.



ويحل سان محل لي هوي الذي أجرى دبلوماسية مكوكية في أوروبا وأماكن أخرى بهدف إيجاد تسوية سياسية لحرب أوكرانيا، في وقت سعت الصين إلى طرح نفسها وسيطا في النزاع.



وأعلنت الصين نفسها طرفا محايدا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإن كانت حكومات غربية تقول إن بكين قدمت لموسكو دعما اقتصاديا ودبلوماسيا مهما، نتيجة لعلاقاتهما الوثيقة.



وردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تؤجج الحرب بتسليح أوكرانيا.



وفشلت جولات عدة من المساعي الدبلوماسية التي قام بها لي في تحقيق أي نتائج جوهرية، إذ أقر المسؤول العام الماضي بوجود "فجوة كبيرة" بين كييف وموسكو بشأن احتمال إجراء محادثات سلام، وذلك بعد زيارات لروسيا وأوكرانيا ودول في الاتحاد الأوروبي.



وأعلن المتحدث أن الموفد الجديد "دبلوماسي رفيع المستوى مُلِمٌ بالوضع في منطقة أوراسيا".



وأشار الى أن سان "سيبذل جهودا حثيثة لتعميق الصداقة التقليدية والتعاون ذي النفع المتبادل بين الصين ودول منطقة أوراسيا".

