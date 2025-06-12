الاتحاد الأوروبي يدعو إيران "إلى ضبط النفس" وتجنب أي تصعيد

حضّ الاتحاد الأوروبي إيران على ممارسة "ضبط النفس" بعدما تعهّدت طهران ببناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ردا على قرار صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم امتثالها لالتزاماتها.



وقال المتحدث باسم دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العوني: "ندعو إيران إلى معاودة التعاون بشكل كامل مع الوكالة وتطبيق التزاماتها كاملة.. وممارسة ضبط النفس وتجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع"، في إشارة إلى تعهد الجمهورية الإسلامية بزيادة أنشطة التخصيب "بشكل كبير".