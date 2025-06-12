بريطانيا: نراقب الوضع في الشرق الأوسط ولا جديد بشأن موظفي السفارات

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تراقب الوضع في الشرق الأوسط، مؤكد ألا جديد بشأن الموظفين في المنطقة، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إجلاء بعض الموظفين بسبب مخاوف أمنية.



وقال المتحدث للصحفيين: "سلامة موظفينا قطعا هي أولويتنا القصوى، لذلك نراقب الوضع عن كثب، لكنني ليس لدي أي جديد... فيما يتعلق بأي إجلاء جزئي أو غير ذلك لسفاراتنا".