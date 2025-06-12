رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: موقع التخصيب الجديد بُني بالفعل

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي لوسائل إعلام رسمية أن الموقع الثالث لتخصيب اليورانيوم الذي أعلنت عنه إيران كإجراء مضاد لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بني بالفعل وهو جاهز للتشغيل بمجرد تزويده بالمعدات.