قائد الحرس الثوري: رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا"

شدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على أن رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا" من الهجمات السابقة، وذلك بعد أن أعلنت طهران أنها تلقت تحذيرا من هجوم محتمل.وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات مرتين العام الماضي، في أول هجمات مباشرة من هذا القبيل بينهما.