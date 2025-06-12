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الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على عناصر من حماس بعملية "دقيقة" في جنوب سوريا
أخبار دولية
2025-06-12 | 08:15
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الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على عناصر من حماس بعملية "دقيقة" في جنوب سوريا
أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس تنفيذ عملية "دقيقة" جنوب دمشق، تمكن خلالها من "إلقاء القبض" على عدد من الأشخاص قال إنهم مرتبطون بحركة حماس ونقلهم إلى الأراضي الاسرائيلية للتحقيق معهم.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن مقتل شخص واعتقال سبعة آخرين على يد القوات الإسرائيلية التي قال إنها توغلت في بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي، والمحاذية للجولان السوري المحتل.
وأتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على قصف إسرائيل مناطق في جنوب سوريا ردًا على إطلاق مقذوفين باتجاه أراضيها، في أول هجوم من نوعه من الأراضي السورية منذ تولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة قبل ستة أشهر عقب إطاحة بشار الأسد.
وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الخميس أن "قوات اسرائيلية نفذت بناءً على معلومات استخباراتية عملية ليلية دقيقة في سوريا، تم خلالها إلقاء القبض على عدد من مخربي منظمة حماس الإرهابية، والذين كانوا يحاولون الترويج لمخططات إرهابية متعددة ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع في سوريا".
وأشار الجيش الاسرائيلي إلى أنه "تم نقل المعتقلين إلى داخل الأراضي الاسرائيلية لمتابعة التحقيق معهم".
وقال إن "قواته عثرت كذلك في المنطقة على وسائل قتالية وصادرتها، بما في ذلك أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وأنواع ذخيرة".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد اقتحمت "قوة اسرائيلية كبيرة" ليل الأربعاء-الخميس بلدة بيت جن "من عدة محاور، رافقتها عدد من الآليات العسكرية، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير... ووجهت عبر مكبرات الصوت نداءات بأسماء عدد من الشبان المطلوبين، قبل أن تعتقل سبعة منهم وتقتادهم إلى جهة مجهولة".
وقال: "خلال تنفيذ العملية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شاب في محيط منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور".
وبحسب المرصد، فإن جميع الشبان المعتقلين، إضافةً إلى القتيل، هم من "المدنيين" السوريين.
وجاءت العملية بعد أيام من إعلان الجيش الاسرائيلي شنه غارة "على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن"، في حين أفاد المرصد عن مقتل شخص.
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