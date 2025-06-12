"إيران تملك إمكانيات وقدرات عسكرية هائلة"... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI

أكد الباحث في الشؤون الاقليمية والدولية حكم أمهز أن إيران في حالة تأهب قصوى منذ فترة زمنية وأخذت كل الإجراءات الإحتياطية اللازمة لحماية المنشآت النووية.



وقال في حديث للـLBCI: "بتقديري، حتى لو فشلت المفاوضات الإيرانية - الأميركية فلن نذهب الى الخيار العسكري".



وأضاف: "إيران تملك إمكانيات وقدرات عسكرية هائلة جدا. وبتقديري، إذا حصلت أي معركة فإن إيران ستفاجأ بما لديها من إمكانات عسكرية واختراعات عسكرية".