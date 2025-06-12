طائرة الهند المنكوبة... وفاة جميع من كانوا على متنها

ذكرت صحيفة إنديان إكسبريس نقلًا عن الشرطة الهندية أن جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت اليوم الخميس في أحمد أباد، وعددهم 242 شخصًا، لقوا حتفهم.