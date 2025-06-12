روسيا وأوكرانيا تعلنان أنهما تبادلتا دفعة جديدة من الأسرى

أعلنت روسيا وأوكرانيا إنجاز عملية تبادل جديدة لأسرى حرب، في أحدث خطوة في إطار اتفاق توصلتا إليه خلال مفاوضات جرت مؤخرا بينهما في إسطنبول في تركيا.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تلغرام: "اليوم، يعود جنود من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم".



من جانبه، قال الجيش الروسي: "أُعيدت مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، من دون أن تحدد كييف أو موسكو عدد الأسرى الذين تم تبادلهم.