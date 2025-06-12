حماس تعتبر مؤسسة غزة الإنسانية "أداة قذرة في يد جيش الاحتلال"

اتهمت حماس "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا بأنها "أداة قذرة في يد جيش الاحتلال"، بعدما اتهمت المنظمة التي توزع مساعدات في قطاع غزة مقاتلين من الحركة بقتل ثمانية من موظفيها في هجوم على حافلة الأربعاء.



وقال الجهاز الإعلامي الحكومي التابع لحماس لوكالة فرانس برس أن "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) باتت أداة قذرة في يد جيش الاحتلال، تُستخدم لإيقاع المدنيين في كمائن الموت"، من دون أن يعلق على اتهام المؤسسة لحماس بالوقوف وراء مقتل موظفي الإغاثة التابعين لها.